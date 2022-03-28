奧蘇里雲時隔3年重登世界第1　史上第二老

「火箭」奧蘇里雲將重奪世界「一哥」之位，時隔近三年之後再次登頂，並以46歲119天之齡成為史上第二高齡的世界「一哥」。

世界桌球巡迴賽周一公布了下月世錦賽的16名種子球員，目前世界排名前16的球手都順利成為種子，當中包括中國的趙心童及顏丙濤，而「小丑」沙比則列為頭號種子，但隨着即將開打的球員錦標賽結束，目前排名世界第二的奧蘇里雲由於同期沒有扣分，加上即使首輪出局都有排名積分的情況下，「火箭」將會取代沙比登上世界排名之巔，並以世界第1的身份出戰克魯斯堡的世錦賽，力爭個人第7個世界冠軍，他上一次以「一哥」之名參賽已經是2019年。

這將是奧蘇里雲自2002年首次登頂之後，生涯第5次於世界排名列榜首，他先後於2002、2004、2008及2019年曾高踞「一哥」之位，累計在位時間達5年129天，同時他也是繼威爾斯名宿里爾頓（50歲206天）之後，近40年來最年長的世界第一、史上第二高齡的世界「一哥」。

世界桌球錦標賽將於4月16至5月2日，而下月４日起先於謝菲爾德進行外圍賽，香港的傅家俊及四眼Cue后吳安儀亦將會爭逐。