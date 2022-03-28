36年美夢實現！加拿大闖世盃決賽周

周一(28日)凌晨世盃外中北美洲區賽事，近年成績急速起飛嘅加拿大，主場以4比0大勝牙買加後，提前鎖定晉級資格，自1986年後再度進軍世界盃決賽周。排次席嘅美國喺另一仗5比1大勝巴拿馬後，基本上99%肯定躋身決賽周。

加拿大今屆表現突出，一直壓住兩大班霸美國同墨西哥，今仗贏波即出線下決心十足，13分鐘就由施利拿連打破僵局，達莊保查蘭完半場前射成2比0。加拿大下半場放慢節奏，尾段仍憑凱列特入波以及對手擺烏龍，湊成4比0大勝，喺只剩1輪下領先第4位哥斯達黎加6分，肯定拎到前3名直接出線席位。

加拿大對上一次出線決賽周，已經係1986年嘅墨西哥世界盃，加拿大領隊靴賽後興奮表示：「加拿大係個足球國家，我哋要相信自己，美好嘅事會繼續出現，依家只係開始。」

中北美洲區形勢已經明朗，除加拿大率先出線外，同得25分嘅美國同墨西哥，齊齊領先哥斯達黎加3分，而且美國嘅得失球有極大優勢，最後一輪作客哥斯達黎加輸少過5球就肯定出線，墨西哥嘅得失球亦好過哥斯達黎加4球，最後一輪亦只係對弱旅薩爾瓦多，晉級機會高唱入雲。