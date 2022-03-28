紅牛沙特站強勢奪冠　韋少：終於正式開季！

紅牛一哥韋斯塔本與法拉利的勒卡歷沙特站鬥得精彩，兩人尾段互相爬頭，重演巴林站激戰，最終「韋少」快0.549秒衝線，贏得今季首勝。紅牛擺脫上站「全軍覆沒」陰霾，取得第1及第4，領隊賀拿賽後說：「法拉利擁有出色的戰車和車手，這是一場很艱難的比賽，如果餘下賽季都像這兩站一樣，那就不得了！」

法拉利的勒卡歷目前仍以45分排第一，隊友沙恩斯則以33分排第2，韋斯塔本以25分升上第3，平治的羅素第4，咸美頓第5。衞冕車手韋斯塔本上站壞車退賽，第2站即重回最高頒獎台，他賽後興奮地說：「這場比賽好艱難同時好精彩，我們在前面奮力拼搏，試著打持久戰。他們在彎道很快，我們則在直路有優勢，最後成功過了他，好開心終於正式開季。」

法拉利繼續保持強勢，勒卡歷賽後亦大方恭喜「韋少」：「我一向都尊重他，特別是比完一場這樣的比賽。我們在這條街道賽道互相推動對方至極限，尾段大家更願意冒險鬥下去，當然會尊重他。」

排第16起步的咸美頓最終僅以第10名完賽，這位「7冠王」失望地說：「結果令人沮喪，但我們會繼續努力奮鬥，這是我們唯一可以做的。目前我們不是為第一而戰，我們離前面的人太遠了，仍要下更多苦功，感覺還有很長的路要走。」

日前賽道附近的石油設施受襲，令不少車手感到擔憂，咸美頓直言「想快點回家」：「好開心大家都安全，我期待快點離開這裡，我想回家。」