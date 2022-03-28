葡萄牙「細」鍊北馬其頓

世盃外歐洲區附加賽C組決賽，葡萄牙主場迎戰北馬其頓爭逐決賽周入場券。葡萄牙對手由預期中的意大利變為北馬其頓，牌面上雖然形勢更好，不過北馬其頓近年進步神速，能夠淘汰意大利足證實力強勁，尤其穩守突擊踢法已相當成熟，今場有力制衡葡萄牙，入球細[2.5球]值得支持。（球賽編號：(二)48 開賽時間：周三凌晨2:45）

葡萄牙在4強以3:1擊敗土耳其，不過過程並非一帆風順，雖然半場領先2球，但尾段輸12碼幾乎被追和，在魯賓戴亞斯及比比一對正選中堅缺陣下，防守並不穩陣，在一場過的生死戰下，領隊費蘭度山度士必定會更加謹慎，主場亦不會瘋狂搶攻。何況王牌前鋒C朗拿度近期狀態一般，對上13場賽事有11場「食白果」，葡萄牙要撕破北馬其頓防線就更加困難。

北馬其頓硬淨咪睇小

作客的北馬其頓從未踢過世盃決賽周，但去年已在歐國盃決賽周歷史性亮相，絕非善男信女，上仗淘汰意大利亦絕非單靠運氣。北馬其頓作客意大利專注防守，雖然意大利錄得32次攻門，但當中有19次被北馬其頓球員成功封阻，足證球隊防線組織相當緊密，對上6仗有4仗保持不失球。

葡萄牙同北馬其頓歷來只曾兩次交鋒，葡萄牙有1勝1和稍佔上風，但兩場比賽合共只出現過1個入球，總入球全開2球或以下，考慮到今場雙方都有「不容有失」的心理包袱，踢法必定步步為營，再開入球細[2.5球]機會極高。

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