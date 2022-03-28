艾珊妮嘉再有反常舉動　比賽中途離開球場

本月中在印第安韋爾斯網賽情緒崩潰「爆喊」的前世界一姐艾珊妮嘉，周日在邁阿密網賽再有反常舉動，比賽中途突然與對手及主裁判握手後離場；有網壇名宿則批評此舉對對手及賽會都極不尊重。

被列為賽事12號種子的艾珊妮嘉於第三圈面對着16歲的捷克新星費華杜娃(Linda Fruhvirtova)，首盤輸２比６，第二盤打至落後0比3時，這位白羅斯球星突然走到對手及主裁判面前握手，然而主裁即示意表示：「Vika ,我們要等一等。」但32歲的艾珊妮嘉已經帶着球袋離場。

16歲的費華杜娃賽後坦言：「最終我不清楚發生何事，或者是她受傷患困擾。當然我永遠不希望這樣結束賽事。」艾珊妮嘉沒有清楚表示她中途離場的原因，但她曾向當時坐在席上的教練高喊一句：「何解我要在這裡?」

然而，網壇對於這位前世界一姐這個舉動有不同意見，女網名宿韓杜荷娃則嚴厲批評：「這件事最不尊重的是她在沒有給出退賽理由的情況下離開球場，我認為WTA真是要對此進行調查，我覺得這對觀眾、對裁判，而最重要是對費華杜娃真是很不尊重。」艾珊妮嘉早前曾暗示俄烏戰役對她帶來極大壓力，而早在本月中的「印第安」比賽後已經失爆喊，其後更刪除了自己的社交平台。