多哈乒賽　李皓晴夥蘇慧音女雙闖8強

香港乒乓球隊正出戰WTT球星挑戰賽多哈站，香港代表李皓晴昨日（27日）直落3局贏烏克蘭球手晉級32強，今日（28日）與蘇慧音合作轉戰女雙16強，激戰5局後，險勝印度組合闖進8強。

29歲的李皓晴近況不錯，連續於WTT新加坡大滿貫賽及WTT多哈挑戰賽打入女單16強，世界排名上周連升6位到第47。這位港隊「大師姐」多哈時間27日晚出戰女單64強，直落3局（13：11、11：4及11：7）輕取烏克蘭球手Margaryta Pesotska。

李皓晴於當地時間今早（28日）與蘇慧音拍檔出戰女雙，16強與印度組合Sutirtha Mukherjee/Ayhika Mukherjee上演激戰，港隊兩度大分落後下成功扳平。香港組合於決勝局一度領先8：4，其後被追至9：9，結果雙方繼第2局後再鬥到「刁時」，「李蘇配」終以13：11險勝此局，並以局數3：2（9：11、12：10、7：11、11：9及13：11）晉級8強。

港隊混雙組合黃鎮廷/杜凱琹意外以1：3不敵德國組合，首圈止步。男單方面，林兆恒局數2：3憾負中華台北的廖振珽，64強出局。