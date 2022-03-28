神戶勝利船免簽旅俄猛人助「拳」踢亞冠

在「亞冠盃」與傑志同處J組的日職球隊神戶勝利船宣布，從俄超羅斯托夫免轉會費簽入28歲日本國腳橋本拳人。此外，同組另一對手上海海港，亦據悉將只派U21梯隊參賽。

神戶勝利船目前在日職僅以4分排尾3，為拯救球隊於水深火熱之中，會方早前解僱日籍監督三浦淳寬，轉由西班牙少帥路爾斯拉莫斯暫掌帥印。為進一步增強實力應對聯賽及「亞冠盃」，神戶周日（27日）宣布，從俄超球隊羅斯托夫免費簽入日本國腳橋本拳人，雙方合約期至今年6月。這則轉會是受惠於國際足協早前對俄羅斯實施制裁，規定在俄效力的球員可自行與球隊解約並轉會。

28歲的橋本拳人司職防守中場，2012年出道於FC東京，在日職累計上陣91場。2020年起此子外流至羅斯托夫，為這支俄超球隊上陣過30場，當中包括1場歐霸盃外圍賽。此外，他還曾為日本隊披甲過14場。預料橋本拳人的加盟，將進一步增強球隊於「亞冠盃」的競爭力。

除神戶之外，傑志在J組的另一對手上海海港日前亦有新動向。據中國足球媒體報道，他們近來正籌備出戰「亞冠盃」的計劃，惟鑑於分組賽與中超賽期重疊，球隊將僅派U21梯隊加上少數更年輕的球員參賽，奧斯卡杜斯山度士、阿倫穆爾等外援均不會隨隊。