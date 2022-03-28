世事難料　英超Big4天價搶譚仔

譚美阿巴謙今季以4000萬歐元由車路士轉投羅馬，隨即喺意甲大爆發，上陣40場攻入23球4次助攻，係「寸王」摩連奴麾下愛將，依家更有機會強勢回歸英超！意大利傳媒報道，「譚仔」已引起英超豪門關注，多達4隊準備出手，轉會費估計高達9000萬歐元，羅馬一轉手賺個double。

《米蘭體育報》報道，譚美阿巴謙今季初戰意甲表現優異，證明摩連奴獨具慧眼，不過羅馬應該好難留住呢位英格蘭前鋒，報道指曼城、曼聯及阿仙奴正在密切關注「譚仔」，甚至其母會車路士當制裁令解除後亦會加入爭奪，一時間變成搶手貨。

消息指，曼城今季欠缺中鋒，正全力斟介艾寧夏蘭特，但遭遇皇馬競爭，而且夏蘭特身價太高，反而譚美阿巴謙係唔錯選擇；至於曼聯，今季幾位前鋒都死火，拉舒福特入球量大跌，格連活特更被無限期禁賽，C朗同卡雲尼年紀大；阿仙奴同車路士亦有同樣問題，阿仙奴靠中場入波，車路士嘅盧卡古同迪姆華拿都唔啱使，24歲嘅譚美阿巴謙係上述4隊最佳人選。