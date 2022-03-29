尹戈爾勸坦哈格拒絕教曼聯　原因發人深省

阿積士教練坦哈格成為曼聯下季新領隊大熱人選，但紅魔鬼前主帥尹戈爾以過來人身份，勸呢位荷蘭同胞唔好成「魔」，因為曼聯重視商業經營多過發展足球，任何人執教呢支英超球隊，都會遇上重重困難，日子一定唔好過。英國傳媒早前指坦哈格已經去咗曼聯接受面試，有意接手領軍，但經過前輩尹戈爾咁樣一講，隨時打退堂鼓，令曼聯換帥計劃受挫。

尹戈爾曾於2014至16年執教曼聯，加上亦係阿積士史上其中1位最佳主帥，傳媒自然要問佢對於坦哈格可能執教曼聯嘅睇法，身為現任荷蘭國家隊領隊嘅尹戈爾老實唔客氣，公開叫坦哈格拒絕曼聯：「坦哈格係1位好教練，如果佢執教紅魔鬼，對於球隊有利，但曼聯係1間非常商業化嘅球會，對於任何主帥來講，都非常難處理，我建議坦哈格選擇1間真正重視足球嘅球會。」

自從格拉沙家族2005年入主曼聯後，令球會負債累累，以搵錢行先，一直為人詬病，特別係轉會策略方面，近年注重簽入大牌球星推動商業收入，但又未必係球隊所需要嘅球員，導致空有強大陣容，卻踢唔出應有成績，最終受罪嘅人係領隊，導致不斷換帥，難怪尹戈爾勸坦哈格唔好教曼聯。

不過，亦有唔少網民認為尹戈爾咁講，係想報復曼聯當年炒佢之仇，佢2014年夏天強勢加盟曼聯，但首季僅於英超取得第4位，第2季更加跌至第5位，最威水只係捧英足盃冠軍，結果被炒，其後淡出球壇，休息咗5年，直至上年8月先至復出，接手執教荷蘭國家隊，並領帶球隊打入世界盃決賽周。

呢位70歲名帥對於當年被曼聯炒魷，仍然耿耿於懷，指當時紅魔鬼「揸弗人」活華特一早已經決定換帥，但又遲遲唔出聲，令佢領軍最後半年時間非常尬尷尬。因此，網民認為呢位「方丈」小器，想破壞曼聯聘請坦哈格嘅好事。除咗坦哈格之外，普捷天奴、安歷基、盧比迪古都係曼聯新帥人選。