阿布疑似中毒　皮膚剝落一度失去視力

俄羅斯富豪兼英超球隊車路士班主阿布拉莫域，以及至少兩名烏克蘭代表團高級成員，本月初在烏克蘭首都基輔參與俄烏停火談判後，出現疑似中毒症狀，包括眼睛紅痛流淚，臉部和手部的皮膚剝落。阿布拉莫域的發言人周一（28日）證實他出現病徵，惟拒絕透露其他與會人士情況，亦未有猜測落毒來源。

外媒《華爾街日報》同日引述消息人士透露，阿布拉莫域一度失去視力幾小時，經在土耳其治療後症狀有所改善；各人目前無生命危險。他又指，受害者把是次疑似襲擊歸咎於俄羅斯的強硬派，認為他們想破壞結束戰爭的談判。

調查事件的西方專家指，難以肯定病徵是由化學或生物製劑，還是由某種電磁輻射攻擊造成。曾與阿布拉莫域會面的烏克蘭總統澤連斯基並未出現病徵，澤連斯基發言人指並無任何關於疑似中毒的消息。

不過，有美國官員同日向外媒表示，情報高度表明相關病徵由環境因素引起，而非中毒。阿布拉莫域近期一直作為中間人參與俄烏之間的和平談判，澤連斯基曾向美國建議暫緩制裁阿布拉莫域，以推進談判。