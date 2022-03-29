「麥麥送」復出　英格蘭隊友睇路呀

周三(30日)凌晨國際熱身賽，英格蘭繼續主場出擊，在布萊球場迎戰科特迪瓦。英格蘭今次選人明顯以練兵為主；相反科特迪瓦精銳盡出，有力與主隊一戰。「三獅兵團」近12仗主場8次開半場和，今仗雙方實力拉近，預計開局初段會踢成均勢，一於追半場和。(有線604台、664台周三凌晨2時45分直播)

英格蘭近年大批年青新星上位，為進一步考察球員實力，以備戰年底的世盃決賽周，領隊修夫基今輪熱身賽未有挑選查頓辛祖等主力，給予機會讓新人爭上位，馬克古希、獲加彼德斯等皆首次成為大國腳，預計比賽期間會大幅換人。

其中上場對瑞士沒有上陣的中堅哈利馬古尼今仗有望擔正，雖然他在曼聯表現欠佳，經常犯錯向對手送禮，因而被網民寸是「麥麥送」，但修夫基認為他在國家隊水準穩定，是球隊防線重心，預料今場由會哈利馬古尼及泰朗明斯扼守中路。

科特迪瓦大軍名單中出現不少熟悉面孔，韋費特沙夏、艾歷拜利等英超兵悉數在陣，上仗熱身賽對法國更一度先開紀錄，最終僅負1:2，實力不容忽視。「三獅兵團」踢法相對保守，尤其主場出戰更加淡定，上仗國際賽以2:1反勝瑞士，開出半場和，睇準先出擊，今仗不妨再追半場和。

直播表

周二10:00pm 歐國聯 哈薩克Vs摩爾多瓦

有線664、604台

周二10:00pm 熱身賽 克羅地亞Vs保加利亞

有線662、602台

周三凌晨零時 歐國聯 塞浦路斯Vs愛沙尼亞

有線664、604台

周三凌晨零時 熱身賽 丹麥Vs塞爾維亞

有線661、601台

周三2:45am 世盃外 波蘭Vs瑞典

有線665、605台

周三2:45am 世盃外 葡萄牙Vs北馬其頓

有線661、601台

周三2:45am 熱身賽 英格蘭Vs科特迪瓦

有線664、604台

周三2:45am 熱身賽 荷蘭Vs德國

有線662、602台

周三7:30am 世盃外 委內瑞拉Vs哥倫比亞

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