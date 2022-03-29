奧斯爾成毒瘤　前隊友：佢同個個都唔妥！

德國球星奧斯爾日前被土耳其球會費倫巴治踢出大軍名單，再一次同球會「反面」收場，佢嘅前阿仙奴隊友蒙利爾日前接受訪問，指出奧斯爾最大問題係「同個個人都唔妥」，更踢爆佢喺雲格時代最後階段亦係不歡而散。

奧斯爾上年初由阿仙奴轉會費倫巴治，話返「家鄉」土耳其踢波係夢想成真，但佢喺新球會未受重用，日前更被踢出球會大軍名單，有傳佢係同教練不和，曾經同奧斯爾喺阿仙奴做隊友，依家效力皇家蘇斯達嘅蒙利爾就話：「奧斯爾嘅問題，係佢同每個人都有問題。佢同雲格都係反面收場，最後幾場波都冇份踢，之後艾美利想搵返佢做領袖，但之後就發現佢嘅狀態完全唔及其他人。」

事實上，奧斯爾由出道至今，效力每支球隊都係肉酸分手。喺史浩克04同雲達不來梅嗰陣，因為人工問題同要求轉會皇馬，分別同球會鬧翻；喺皇馬最後又因為續約問題反目，轉投阿仙奴後被皇馬會長皮里茲大鬧，指奧斯爾爸爸貪得無厭；效力阿仙奴尾段因拒絕跟大隊減薪同狀態差被雪藏；喺德國國家隊18年世盃出局後，更發聲明指責被德國足總及德國人歧視佢係移民後代，加上同土耳其獨裁總統埃爾多安密切關係而成德國公敵，依家連費倫巴治都將佢踢走，唔知仲有邊個球會「夠膽」接收奧斯爾。