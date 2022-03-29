俄足總恐被逐出歐洲　傳擬加入亞洲足協

為聲討俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲多支國家隊和球會均已表明拒絕與俄羅斯球隊作賽。有俄羅斯傳媒消息指，俄羅斯或因而「轉場」加入亞洲足協（AFC），出戰亞洲盃及亞冠盃等賽事，惟俄足總名譽主席高路斯哥夫表明說法屬「無稽之談」。

俄羅斯足球目前因為俄烏衝突陷入四面楚歌的局面，繼國際足協（FIFA）和歐洲足協（UEFA）頒布對俄臨時禁令，令其無法參與世盃附等賽事後，據聞FIFA正審議是否剝奪俄羅斯的UEFA會員資格，假如議案獲得通過，將進一步切斷俄羅斯足球與歐洲的聯繫。

有見及此，最近有俄羅斯體育媒體傳出，俄羅斯足總正研究「轉場」加入亞洲大陸的可能性，俄記者阿烏斯譚恩（Nobel Arustamyan）透露：「歐洲球隊不太可能在未來幾年與俄羅斯比賽，而亞洲則沒有這樣的壓力。」若果計劃成真，俄羅斯球隊未來或將參加亞洲盃、亞冠盃等賽事。

惟據另一媒體引述俄足總名譽主席高路斯哥夫表示，這些言論是毫無根據的：「在官方層面沒有人談論此事，這又不是超市，可以從一個分區轉至另一個分區。」更嚴指事情「不可能發生」。足球記者古柏尼耶夫亦對此指：「我對此沒有信心，我們需為自己在歐洲足協的地位捍衛到底。無須做白日夢，亞洲足協也不會張開隻手歡迎我們。」