亞冠盃　傑志漸入佳境　拍跳北柳再磨刀

傑志周三（30日）下午5時將於Pattana體育度假村內，與泰乙球隊北柳「拍跳」。「藍鳥」經過兩仗熱身賽後狀態穩步上揚，精神面貌和表現皆逐漸恢復至最佳水平，今仗勢能為香港球迷再帶來捷報！

北柳是泰國第3級別聯賽球隊，與上次「藍鳥」6比1擊敗的對手芭堤雅海豚同級。他們於今季泰乙東部賽區以45分次名晉級，惟現時於升班附加賽成績欠佳，僅以1勝2負成績排榜尾。北柳首席射手是24歲巴西前鋒卡爾奧，此子今季曾攻入11球。值得一提的是，這支泰乙球隊於2017年季前熱身賽曾與理文交手，當時「黃黑軍團」憑羅俊仁的入球1球小勝北柳。

傑志自抵達泰國後進行兩仗友賽，首仗6比1大勝芭堤雅海豚；次役與泰超「一哥」武里南聯激戰90分鐘互交白卷。球隊總教練朱志光表示，熱身賽目的是讓大部份球員獲得足夠比賽時間，因此今仗不論對手實力如何，球隊都要務求改進不足之處，包括加快場上攻守轉換速度，也要盡快讓所有球員尋回比賽感覺。

「朱Sir」又指，經過上場作客武里南聯，球員體能狀況都有所提升，但個別隊員仍未回復到應有水準：「久疏戰陣，陣上球員連結、防守等等都做得唔錯，唯獨喺主動組織進攻同埋門上仍然有啲迷失，希望今場會有改善。」此外，傑志周二（29日）宣布再安排多一場熱身賽，球隊4月11日將與上屆小組對手FC泰港交手，全力準備16日展開的「亞冠盃」分組賽。