伊巴謙大戰羅拔佬　有今生冇來世

世盃外歐洲區附加賽B組決賽，波蘭主場鬥瑞典。波蘭因為俄羅斯被禁賽而兵不血刃直入決賽，今仗可以養精蓄銳兼擁主場之利，相當着數。瑞典上仗戰至加時淘汰捷克，體力有所耗損，不過賽前有消息稱瑞典「戰神」伊巴謙莫域今仗強勢復出，而且瑞典近6次對波蘭全勝，既然雙方近4次交手，3次開總入球3球或以上，2.5球大盤有計。（有線665及605台周三凌晨2時45分直播）

波蘭靠羅拔佬擔大旗

波蘭踢法進取，去年在I組10仗合共攻入30球，場均攻入3球；隊長兼首席射手羅拔利雲度夫斯基今季繼續保持高水準，為拜仁上陣37仗攻入45球，去年國家隊12仗射入11球，表現舉足輕重。

與「一人球隊」波蘭相比，瑞典整體實力較強，踢法亦較全面。不過附加賽B組初賽對捷克，瑞典戰至加時才險勝1比0晉級，體力消耗巨大頗為不利。

不過瑞典鋒線亦不乏猛將，包括阿歷山大伊沙克、古路施夫斯基、艾蘭加等，賽前更稱伊巴謙莫域今仗復出，將與「羅拔佬」正面交鋒，甚有條件反客為主。兩隊近年交手旺開大盤，包括去年歐國盃分組賽瑞典3比2擊敗波蘭，今仗或會再演入球騷，大盤值博。