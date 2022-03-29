阿根廷4將上訴失敗　入選國家隊遊飛機河

目前喺世盃南美洲區小組排次席嘅阿根廷，一早已經夠晒分進身下屆世盃決賽周，剩低賽事基本上成為例行公事。不過領隊史卡朗尼仍然一意孤行，照揀畀FIFA禁賽嘅4名球員入大軍名單，包括基斯甸羅美路、達米安馬天尼斯、貝安迪亞同盧施素，最終阿根廷上訴失敗，4位都無得落場，只能夠遊番轉飛機河。

事緣2021年9月初巴西對阿根廷嘅世盃南美洲區外圍賽，開賽6分鐘後，巴西衞生官員突然闖入球場，指當時4位喺英超效力嘅阿根廷國腳，包括門將達米安馬天尼斯、中場貝安迪亞、盧施素、後衞基斯甸羅美路，違反防疫規定入境巴西，必須立即離開球場同接受隔離，最終賽事被迫中止，而4名違規球員亦畀FIFA禁賽兩場國際賽。

據悉阿根廷一早已經就處罰為球員上訴，而領隊史卡朗尼本來以為佢哋嘅禁賽令，能夠縮短到一場，即係最後一輪作客對厄瓜多爾可以復出，但點知上訴竟然畀FIFA駁回，所以先導致發生今次球員「遊飛機河」事件。至於4位球員由於無緣喺周三（30日）最後一輪世盃外上陣，暫時已經返番歐洲，向所屬球會報道。