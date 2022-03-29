曼城財團企圖擴張　NAC球迷拉橫額抗議

曼城背後的城市足球集團（CFG），喺全球各地都有經營足球球會，集團又將目光轉向荷蘭，企圖入主荷乙球隊NAC，不過就遇到當地球迷反抗，近日有NAC球迷就去曼城等歐洲各個與CFG有關嘅球會主場掛起橫額，抗議該集團對NAC進行收購。

CFG今次收購引起唔少反對聲音，其中有NAC球迷組織就拉隊去到曼城嘅阿提哈德球場(Etihad Stadium)表達不滿，並掛起「遠離我哋嘅地盤，NAC唔屬於城市足球集團故事！」嘅抗議橫額。該球迷組織亦以同樣方式，去到CFG 喺法國同比利時所擁有嘅球會主場抗議，並發表聲明，直指企圖由曼徹斯特統治足球世界嘅CFG，其背後的資金，來自人權問題嚴重的國家。

現時CFG 喺全球各地已擁有10間球會，曼城作為集團旗下最出名嘅球會，近年有唔少青訓產品包括安祖利奴等，都會被外借至NAC練兵，兩間球會關係日漸密切。NAC於2019年由荷甲降班，現時正於荷乙征戰。