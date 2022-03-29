最緊要人冇事！舒米仔震撼自炒涉天價修車費

「賦二代」米克舒麥加上周六於F1沙特阿拉伯站排位賽自炒，時速270公里的戰車失控猛烈撞向石屎牆，如波子機內彈珠連環撼破，其夏斯戰車損毀不堪，經過「驗傷」後估計修理費用將達100萬美元（780萬港元），令車隊經費及工資帽承受壓力。

幸虧，人沒事，23歲的「舒米仔」吉人天相，車毁而人未有受傷，意外翌日已公開露面，又在社交網報平安高呼好想比賽，「回歸時會變得更強大」。

這宗衝力達到33G的意外發生在吉達賽道第十一號彎，肉眼可見它的損毁程度極大，戰車頓時甩轆，零件四散，夏斯車隊老闆史汀拿周二向外公布最新情況：「車身外殼未有毀掉，但很多部份已被撞爛，包括懸掛系統等都已破壞了，而引擎方面從法拉利方面得悉，應該可以處理的，電池組也可以留用，不過其餘部件都報銷了。」

史汀拿指車隊人員將進一步檢查賽車，並製訂維修方案，好讓米克舒麥加於4月8日至10日假墨爾本舉行的澳洲站比賽可順利落場，當被問到修車費用時，他回應：「我相信這費用是相當高的，重建車身、變速箱及水箱等等，由於很多組件撞散了，我估計需要半百萬至一百萬（美元）也不出奇。」

2022賽季的車隊財政被收緊，這次意外會為夏斯帶來一定的壓力，惟F1車隊早有應對方案，因為賽車行業本質包含風險因素，車隊認為這些事件不會重復發生，都有方法應變處理。