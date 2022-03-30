C朗、般奴神奇連線　葡萄牙殺入世盃決賽周

葡萄牙殺入2022世盃決賽周！周三(30日)凌晨世盃外歐洲區附加賽決賽，葡萄牙憑「曼聯雙星」C朗拿度同般奴費南迪斯完美連線，主場以2比0擊敗北馬其頓搶走出線席位。今屆將會係C朗第5次出戰世盃決賽周，亦好可能係已經37歲嘅佢，喺呢項大賽終極一戰。

面對上輪爆冷淘汰意大利嘅北馬其頓，葡萄牙今場生死戰精銳盡出，戰況亦一如所料圍攻客隊，關鍵嘅開紀錄入球出現喺32分鐘，C朗同般奴費南迪斯中場美妙配合，C朗去到禁區頂巧妙「通坑渠」助攻，斜傳畀般奴費南迪斯輕鬆射入。般奴費南迪斯65分鐘再接應迪亞高祖達大腳傳中，禁區內快腳篤入，包辦2球協助葡萄牙贏波出線。

葡萄牙歷來第8次殺入世盃決賽周，自2002年日韓世盃開始從未缺席，其中C朗更加連續第5屆出戰決賽周，亦係呢位老將連續10屆出戰國際大賽(世界盃5次、歐國盃5次)。C朗係足球史上唯一一個連續9屆國際大賽入波球員，年底喺卡塔爾有望延續呢個足球奇迹。

C朗同般奴費南迪斯經常被批評合作差勁，今場係2人合作接近4年以來，C朗第2次助攻般奴費南迪斯，呢位曼聯中場賽後表示：「呢場比賽刻骨銘心，因為我哋殺入世界盃啦！所有人都雄心萬丈，我同C朗都唔例外，通常都係我助攻畀佢入波，今場終於調番轉。」C朗賽後亦喺社交網貼上全隊威水合照，留言：「目標已達成！」