激光騷擾勁嗱渣！沙拿12碼飛機世盃夢碎

世盃外非洲區周三(30日)凌晨落幕，5支出線球隊全部誕生，焦點大戰塞內加爾對埃及出現戲劇性結局，兩隊兩回合計踢成1比1平手，互射12碼階段塞內加爾出嗱渣招，球迷用大量綠色激光騷擾埃及球員，結果埃及4個主射只得1個射入，包括穆罕默德沙拿操刀射上天空，斷送出線美夢。

埃及首回合領先1比0，今場作客開波3分鐘就失守，保拿爾迪亞接應罰球近門施射，省中對手後入波，兩隊之後踢足120分鐘都冇入波，要用互射12碼分勝負。塞內加爾球迷今場不斷用激光騷擾埃及門將，去到12碼階段變本加厲，每次埃及球員主射，面上同身上都有幾十度激光亂掃，為埃及打頭陣嘅穆罕默德沙拿亦告宴客，結果埃及4射1中，塞內加爾贏3比1晉級。

非洲區其他賽事方面，加納憑湯馬士柏迪射入關鍵入波，作客同尼日利亞踢成1比1平，兩回合合計亦係1比1，加納憑作客入球優惠晉級；喀麥隆作客阿爾及利亞同樣刺激，兩隊兩回合計踢成1比1，加時第118分鐘阿爾及利亞再入波以為勝券在握，但喀麥隆補時4分鐘再追平，並以作客入球優惠晉級。另外2支出線球隊係摩洛哥同突尼西亞。