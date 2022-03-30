世盃27隊誕生　葡萄牙落實做種子隊

隨住周三(30日)凌晨世盃外連場激戰，一晚多咗7支球隊落實決賽周資格，32支出戰卡塔爾世盃嘅球隊已有27隊出爐，分組賽抽籤亦會喺周六(2日)凌晨假多哈舉行。雖然32隊未出晒，但8支種子隊已經落實，葡萄牙喺附加賽出線後拎到最後一個種子隊席位。

葡萄牙同波蘭喺歐洲區附加賽出線，非洲5隊亦都出爐，目前32支決賽周球隊有27隊落實，周四(31日)中北美洲賽區會再多2隊出線，餘下3個席位當中有1個嚟自歐洲，蘇格蘭、烏克蘭同威爾斯3隊爭逐嘅最後一席延至6月舉行，另外2隊就係跨洲份附加賽，分別係亞洲對南美洲，以及中北美洲對大洋洲。

抽籤前8支種子隊已落實，除主辦國卡塔爾之外，另外7隊會根據世界排名而定，葡萄牙出線後成功拎到最後一席，其餘6隊分別為巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭同西班牙。今屆世盃喺11月21日展開，12月18日上演冠軍戰。

27支已出線球隊名單

●歐洲：德國、丹麥、法國、比利時、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭、葡萄牙、波蘭

●南美洲：巴西、阿根廷、厄瓜多爾、烏拉圭

●亞洲：卡塔爾、伊朗、南韓、日本、沙地阿拉伯

●非洲：加納、塞內加爾、突尼西亞、摩洛哥、喀麥隆

●中北美洲：加拿大