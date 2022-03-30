傅家俊練習賽轟149　世錦外首圈遇手下敗將

世界桌球聯會周二公布了下月世錦賽外圍賽抽籤結果，濶別球壇兩年的香港「一哥」傅家俊（Marco）及「四眼Cue后」吳安儀將於下周二(5日)分途出擊，首圈分別面對英格蘭的賓斯（Ian Burns）及51歲牙買加老將麥里奧特(Rory Mcleod)，力爭闖關。

世錦賽外圍賽於4月4至13日在英國謝菲爾德上演，共128位球手爭逐16個出線資格，以參加緊接的4月16至5月2日於克魯斯堡舉行的決賽周，與世界排名前16名的種子球員爭標。由於疫情的關係，缺戰兩年多的Marco，其世界排名已降至121位，因此需要由外圍賽首圈打起，要連勝4場才能躋身克魯斯堡。

經過賽會抽籤後，傅家俊將於下周二（5日）英國時間下午2時30分(香港時間晚上9時30分)進行復出首戰，迎戰世界排名111位的英格蘭球手賓斯，他們曾於2017年世界公開賽64強碰頭，Marco當時贏5比3，如果傅家俊能順利過關，將於次圈面對Elliot Slessor，再晉級的話將硬撼世界排名46位的咸美頓。至於今季獲外咭爭逐男子職業賽的吳安儀，則同樣於下周二亮相，並於英國時間上午9時30(香港時間下午4時30分)出戰首圈面對黑人球麥里奧特，爭取入次圈，若成功的話會再遇前世界冠軍杜赫迪。如果Marco與安儀均能順利過關躋身第4圈的話，他們將有機會演「香港打吡」，以爭逐正賽的出戰資格。

傅家俊於上周已前赴英國備戰，抵英後一直在位於謝菲爾德的丁俊暉桌球學院練習，近日與泰國名將沙安簡「拍跳」，雖然幾場練習賽均告落敗，但曾在其中一局打出一Cue149，可見狀態逐漸回升。

至於吳安儀日前已修畢了世界職業桌球總會初級教練課程，獲取Level 1教練資格，而她出戰世錦賽外圍賽前將先於本周末（2日）參加溫車士打女子公開賽。