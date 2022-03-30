羅拔仔踢走瑞典　伊巴謙莫域：唔會退休！

世盃外歐洲區附加賽決戰，波蘭周三(30日)凌晨主場2比0擊敗瑞典，拎到決賽周資格。波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基今場射入12碼，喺呢場「神鋒對決」入面技壓伊巴謙莫域，不過40歲嘅伊巴謙莫域賽後表明，仍然希望繼續為瑞典國家隊效力，無意退役。

波蘭同瑞典今場勢均力敵，直到50分鐘出現突破，瑞典球員禁區內犯規輸12碼，羅拔利雲度夫斯基操刀射入；72分鐘波蘭中場施連斯基前場反搶成功，個人突破殺入禁區射成2比0，帶領波蘭連續2屆殺入世盃決賽周。

「羅拔仔」賽後自爆今仗帶傷上陣：「比賽前出現好多問題，好多球員都受傷，包括我個膝頭都出現問題，雖然好痛，但我哋依家可以大事慶祝，我哋非常自豪同光榮。我嘅足球生涯入過好多12碼，但呢球絕不容易，我知全世界都望住我，好難集中注意力好，好在我都做得到。」

至於瑞典前鋒伊巴謙莫域今場後備上陣，可惜未能幫球隊扭轉戰局，佢賽後表示：「全部人都好失望，大家都想踢世界盃，可惜我哋未能實現夢想。只要我健康同可以作出貢獻，我會繼續為瑞典國家隊效命。」