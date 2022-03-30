【澳職】FC悉尼啞火獻「細」

澳職季後賽爭逐白熱化，FC悉尼今日喺主場迎戰FC麥克阿瑟，誰勝誰負相當關鍵；兩隊目前分別排喺季後賽邊緣嘅第6同第5位，同第10位球隊亦只有4、5分差距。雖然搶分戰意鮮明，不過FC悉尼近期鋒力令人失望，加上進攻發電機連高域受傷，就算主場出擊都未必咬得入FC麥克阿瑟，博2.5球入球細最穩陣。（myTV SUPER周三下午4時05分直播）

暫時以24分排聯賽第6嘅FC悉尼，今季一直表現不穩，早前曾錄得3連勝似有起色，但上仗面對超殘陣嘅紐卡素噴射機，FC悉尼竟然慘吞兩蛋，一眾前線球員不斷錯失入球機會；英格蘭前鋒方祖已超過3個月未喺聯賽入過波，狀態低迷，新加盟嘅荷蘭前鋒盧斯安奴拿辛格亦未融入，最慘係中場發電機連高域上仗拉傷大腿，今場大有可能缺陣，進一步削弱球隊鋒力。FC悉尼近4場聯賽，有3場總入球為2球或以下，今場好大機會再開細盤。

FC麥克阿瑟依家以25分位列聯賽第5，但近況比悉尼更差，佢哋近6場聯賽僅得1勝，今仗作客首要目標以「止血」為先，佢哋上仗對墨爾本城明顯一改有前冇後作風，雖然最終都以0比1輸波，但防守確實比之前穩陣唔小，有力頂得住鋒力不足嘅FC悉尼，加上雙方聯賽及盃賽近4次對賽，有3次總入球都開2球或以下，今場不妨追入球細。

直播表

周三4:05pm 澳職 布里斯班獅吼 對 威靈頓鳳凰

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周三4:05pm 澳職 FC悉尼 對 FC麥克阿瑟

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周三5:30pm 日乙 秋田藍閃電 對 甲府風林

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周三6:00pm 日乙 仙台維加泰 對 大分三神

Now 643

周三6:40pm 澳職 珀斯光輝 對 紐卡素噴射機

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