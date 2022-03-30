由法拉利換成平治　許建德新賽季力爭衞冕

許建德（Jonathan）正式宣佈將連續第4年，與Sky Tempesta Racing合作角逐2022年的GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe Championship，GTWC）。這名港將去季首奪耐力賽（Endurance Cup）Pro-Am級別的車手及車隊年度總冠軍，是首位獲得此佳績的香港車手。他期望在本年賽季能延續去年的強勢，並將改以新的平治-AMG GT3 戰車為全新戰駒。

Sky Tempesta Racing車隊的車手組合將維持不變，繼續由許建德伙拍其兩名長期隊友 Chris Froggatt 及 Eddie Cheever III 出戰。這三位車手的組合早已彼此熟悉，並且被認為是角逐本季全新金盃級別（Gold Cup）的最強隊伍。這個全新級別目前已有超過13支參賽隊伍宣佈參加，參賽隊伍要求為必須包含 FIA 的金級、銀級、銅級車手各1名，這次改制令參賽要求與傳奇的勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）變得相近。

這支英國車隊本賽季將由法拉利更換成平治戰車，他們正全力快速提升其新戰車的競賽水平。車隊亮麗的「Sky」藍紅白色車花將配上新戰車再次現身 GTWC 歐洲賽賽場。儘管他們去季有過無與倫比的成功，車隊尚未曾成功征服殿堂級的斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa），2020 年賽季得到的亞軍是他們在此站比賽上的最佳成績。車隊的三名車手矢言今年將全力衝擊這個在季中於比利時進行，並且對全年度冠軍有決定性影響的分站比賽。與此同時，車隊亦計劃在往後挑戰勒芒大賽，今年參加金盃級別賽事有望能為三名車手帶來寶貴的參賽經驗。

Jonathan現正身處歐洲全力為賽季揭幕戰作準備，首場比賽將在今個週末展開。93號 Sky Tempesta Racing 平治-AMG GT3將於4月1至3日出戰意大利伊莫拉（Imola）進行3小時的耐力賽。這場相對較短的比賽為Jonathan和他的隊友們提供一次絕佳機會，讓他們在迎來賽程上最具挑戰性的兩場比賽之前熟習全新戰車。Sky Tempesta Racing有信心在揭幕戰中取得好成績，展開他們衛冕冠軍之路。

2022年度GT世界挑戰賽歐洲賽賽程：

意大利站 伊莫拉3小時耐力賽：2022年4月1至3日

法國站 保羅里卡德1000公里賽：2022年6月3至5日

比利時站 斯帕24小時耐力賽：2022年7月28至31日

德國站 賀根咸3小時耐力賽：2022年9月2至4日

西班牙站 巴塞隆拿3小時耐力賽：2022年9月30日至10月2日