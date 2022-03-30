征戰亞運另一挑戰　風之隊孖寶要增磅變大隻

香港「風之隊」在2022年可謂「開個靚頭」，在歐、亞賽事頻頻報捷，然而今年重中之重，當數四年一度的亞運會力爭獎牌，同時也要放眼兩年後的巴黎奧運，除了提升個人技術、爭取比賽經驗之外，加強身體條件也是重要一環。在上月底經已離港集訓，並率先在阿布扎比亞洲帆船錦標賽取得iQFOiL亞洲冠軍的鄭清然及馬君正，正努力增磅變大隻，奉旨「狂食」已成為另一挑戰。■文：李浚湣 圖:由香港滑浪風帆總會及香港隊提供

鄭清然為風帆一日食五餐

近年彈起的新星鄭清然，除了努力提升技術之外，亦要努力增磅，「目前距離標準磅數仍有一段距離，我要再吃多些，特別是肉類及碳水化合物，已比以往的食量多一倍。」然而，增磅對他們來說是一個艱辛的挑戰，「我曾經食到嘔，但後來發現胃部容量有限，所以只能以多餐來補充，現在每日要食五餐。」

鄭清然8歲開始玩滑浪風帆，15歲正式入選港隊，他非常享受風帆的自由及速度：「對我來說已經是不可或缺，風帆佔了我人生一大半，無時無刻都會想着它。」即將首次參與亞運，但「清然」坦言未有壓力，目標是好好享受，相信努力訓練亦有機會奪得金牌。他強調亞運僅屬於人生一個里程碑，希望從中有所成長，將來有機會站上奧運頒獎台。

iQFOiL帆板速度快難控制

對於採用新iQFOiL帆板比賽，「清然」解釋香港的夏天風勢不大，而且疫情下減少到外地習訓，認為新板種最難適應是速度及距離感：「速度快了令我一開始有點害怕，訓練時經常會跌下水，痛楚亦比以往大；另外現在航行時帆板會升起來，因此要好好控制當中距離及升降，否則會令水翼完全離開水面。」

疫情下，「風之隊」對上一次出國比賽，已經是去年8月的瑞士錦標賽，今次能夠在亞運前夕到外國集訓，「清然」坦言感到慶幸：「歐洲疫情嚴重，其實亦有點擔心感染新冠肺炎，但這次機會實在難得，始終太久沒有機會與其他外國選手交流，以提升自己技術。」他表示自己會帶備更多酒精搓手液，以及高規格口罩，不過最重要是避免到人多的地方，與其他陌生人接觸。

馬君正提早鑽研新板種技術

現年24歲、人稱「大頭妹」的馬君正將第二次爭逐亞運，她上屆在印尼雅加達亞運，夥拍何允輝勇奪混合RS:One隊際賽銀牌，今年期望可以更上一層樓。為了適應新奧運板種iQFOiL，早於2019年已隻身前往歐洲訓練約兩個月，成為最早一批接觸iQFOiL的滑浪風帆運動員：「總教練及家人一致認為，當時很多選手為備戰東京奧運，專注練習舊板種，所以鼓勵我先到外國體驗一下新板種，希望提早準備和適應。」

操大隻啲風帆都快啲

擁有魔鬼身材當然是女生所愛，但「大頭妹」為成績就要變身為「大隻妹」：「一星期健身至少3、4次，每次會舉得很重，希望能增加肌肉量，暑假開始前自己體重大約58公斤，目前已增加了約8至9公斤，『食多啲』又會被身體消耗，每增一公斤都很困難，現在目標希望可以達到70公斤。」「大頭妹」解釋要玩好新板種iQFOiL，身高、體重尤其重要，因為將直接影響運動員張帆的力度，以及帆板直線航行的速度，但這些先天條件對亞洲人來說屬一大障礙。另外，為控制風帆及底部的水翼，她亦需要改變舊有的航行技巧和站立姿勢配合。

距離杭州亞運開始仍有約大半年時間，「風之隊」為提升狀態，將會到外地參與一連串大型比賽，「大頭妹」表示歐洲選手數量多，期望今次可以寓賽於操，令自己習慣在一個競爭較激烈的環境下作賽。即將第二次出戰亞運，「大頭妹」相當期待：「新板種與以前有很大分別，其實最主要都是鬥快適應而已。我很有信心，想看今次提早訓練能否為自己帶來一面金牌。」

認識iQFOiL帆板

已經連續3屆作為奧運帆板的RS:X，在東京奧運後已成為歷史，取而代之的iQFOiL由5至35海里都可航行，速度比RS:X快1倍。其特別之處是由於底部的Foil（水翼）在航行時會令帆板「升起」，離遠觀望就好似整隻帆板在空中飛翔，加上阻水力度減少，令速度加快。