足總周年大會首線上進行　涉刑恐女董事缺席

足總周三（30日）舉行2022年周年大會，受疫情影響，今次會議首次以線上形式舉行。有代表要求足總向受疫情影響的屬會提供更多支援，足總表示歡迎意見，並將會交由董事局討論。此外，早前涉嫌刑事恐嚇足總CEO而被捕的董事王琬琪未有出席今次會議。

今次會員大會一共有23個有投票權會員出席，包括東方龍獅、冠忠南區，以及甲組或以下多間地區球會等。足總會長霍震霆致辭時表示，理解港超聯球隊在疫情期間經營困難，亦讚揚傑志和理文去年在亞洲賽取得佳績，惟兩間球會今次並沒有派代表出席。

今年會議一共有15項議程，惟多項討論事項均沒有收到與會代表提出建議，包括接納及通過上年度董事會報告、接納及通過審計帳目及核數師報告等，而且今年亦沒有新會員資格申請，因此整個會議歷時僅約1個半小時。值得一提的是，早前涉嫌刑事恐嚇足總行政總裁譚秋朗的董事王琬琪並沒有出席會議，而譚秋朗在投票表決以外的時間未有發言，足總在會議後亦不設傳媒提問環節。

九龍木球會在最後向大會提出，要求足總向受疫情影響的足球服務機構提供更多支援，包括建議足總遊說政府提供資助等。總幹事袁文川回應指，足總年初曾收集各會有關意見，並透過所屬界別立法會議員向政府提交，但足總會繼續與政府聯絡，爭取更多支援。會長霍震霆指，有關事項會轉交董事局再作討論。另外，他透露足總早前收到國際足協提供的30萬美元資助，已用作港超聯球隊在疫情期間作賽所需的病毒檢測費用，他感謝國際足協的支援。