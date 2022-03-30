亞運會等國際賽殺埋身　港欖赴歐洲集訓熱身

受到本港防疫政策的影響，香港7人欖球隊將赴歐洲集訓及比賽，以備戰稍後一連串的國際大賽，特別是上屆亞運寫下歷史奪得金牌的男子隊，要力爭9月在杭州衞冕；女隊則期望可以踏上頒獎台。

香港男、女子7人欖球隊將於5月及6月前赴英國及葡萄牙參加比賽及為期幾周的訓練，欖總高水平欖球總經理James Farndon 表示：「隨著香港防疫措施收緊，許多體院的高水平體育項目都將運動員和教練帶到海外，以確保他們能夠在各自的國際比賽中保持競爭優勢。」

港欖除了亞運會是他們今年的重要目標之外，男隊還要爭逐8月在南美舉行的「挑戰者系列賽」，以爭奪「滙豐世界七人欖球系列賽」的參賽名額；而也需要為9月中旬在南非舉行的「七人欖球世界盃」準備。自1993年欖球世界盃舉辦以來，港隊每年都能夠取得參賽資格。

此外，在9月亞運會之後，男、女子隊的另一個重點就是11月初復辦的香港國際７人欖球賽，這項賽事已經停辦了三年。

James Farndon補充說：「由於即將舉行的國際比賽都是十分重要，我們認為球隊必須做好最佳準備，包括與頂尖的國際球隊進行比賽。欖總十分感謝體院在財政上支持這類型的海外訓練營。」港隊於5月6日出發英國，先參加當地兩個英國超級7人欖球系列賽，然後再到葡萄牙里斯本及阿爾加維舉行的國際7人欖球熱身賽，這將是港隊自2021年11月以來，首次參加國際比賽。