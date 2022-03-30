亞冠盃　丹恩一傳一射　傑志熱身賽小勝北柳

傑志為備戰今屆「亞冠盃」，周三（30日）馬不停蹄地進行第三場熱身賽，於Pattana體育度假村內，與泰乙球隊北柳「拍跳」。受制於場地積水問題，傑志今仗表現受影響，頭兩節僅與對方打成平手。「藍鳥」隨後換入丹恩奴域，雖然他曾十二碼宴客，但70分鐘卻交出助攻，造就艾力士先開紀錄，加上這名黑山射手再於尾段門前建功，最終傑志以2球擊敗北柳。

今仗熱身賽繼續分3節進行，每節30分鐘，北柳屬於泰國第3級別聯賽球隊，與上次「藍鳥」6比1擊敗的對手芭堤雅海豚同級。相對上仗激戰泰超「一哥」武里南聯，傑志陣容有不少調動，門將改由王振鵬把關，謝家強夥拍艾里奧鎮守中路，陳晉一及潘沛軒出任左、右兩閘，前線則收起王牌丹恩奴域，由蘇沙、加維蘭、安永佳等攻擊好手，肩負入球重任。

近2仗熱身賽錄得1勝1和的傑志，受到球場積水影響，開局初段發揮未算太順，直至13分鐘才出現第一腳正式埋門，巴爾拿後場交出長傳，加維蘭禁區內扣過對手後起腳，被對方門將擋出底線。3分鐘後巴爾拿後場再次找到同鄉加維蘭，不過這名西班牙前鋒，推順後施射無功而還。北柳站穩陣腳取回不少攻勢，21分鐘99號球員後上入楔，無人看管下近門勁射，被門將王振鵬救出。5分鐘後傑志後防再現險象，39號球員禁區內接應傳送後出現單刀機會，但再次逃不出「阿鵬」十指關，首節雙方互無記錄。

第二節剛開始傑志差點先開記錄，蘇沙左路斬中，安永佳搶點後僅僅頂斜。43分鐘「藍鳥」率先換人，收起加維蘭、巴爾拿兩名西班牙外援，由查理史葛、艾歷士入替。49分鐘安永佳禁區內力壓對方守衞回後，陳晉一射門不中目標。「藍鳥」之後繼續搶攻，2分鐘後安永佳右路橫傳，艾力士首先「撻q」，尾柱的蘇沙起腳亦被門將擋出，而蘇沙之後更在一次跑動中意外受傷，由羅拔圖入替。與此同時「藍鳥」更換入丹恩奴域、羅梓駿及丹尼加強攻力，57分鐘，基爾頓與陳晉一來一記撞牆，可惜前者射門未製造太大威脅，加上之後陳晉一接應羅梓駿傳中頂高，第二節傑志繼續與北柳踢成0比0。

踏入第三節傑志換入陳肇鈞，在前場繼續加壓，初段隨即由丹恩奴域搏得十二碼，但「黑山伊巴」親自操刀卻被門將「捉到路」。65分鐘基爾頓開出角球，皮球漏到尾柱，謝家強後上撞射高出。5分鐘後「藍鳥」終於打破疆局，丹尼斬入禁區，對方守衞解圍不遠，艾力士接應丹恩奴域橫傳燙射破網，為球隊領先1比0。領先後的傑志82分鐘還有次黃金機會，陳肇鈞右路勁抽入中路，丹恩奴域門前撞射，竟被門將神勇用腳擋出。3分鐘後陳肇鈞接應陳晉一傳中，頭槌被門將撲出不遠，丹恩奴域門前補中得手，最終「藍鳥」有驚無險下，以2球擊敗北柳。

轉眼間已來到第三仗熱身賽，傑志總教練朱志光賽後指，由於球員早前闊別賽場多時，目前在前場迫搶上及體能方面仍有待加強，希望他們的狀態能夠繼續提升。至於後衞陳晉一首次在熱身賽擔正，並踢足全場，賽後他承認起初不太適應比賽節奏，完場後更感覺「上氣不接下氣」，踢得相當辛苦，整體表現僅屬不過不失，希望透過今仗重拾信心，並逐步與隊友建立默契。「一仔」續指今次熱身賽對手有質素，強度、節奏與本地賽事有分別，希望自己盡快追回進度，在「亞冠盃」上幫助球隊。