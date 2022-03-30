意大利、土耳其兩支啱啱喺世盃附加賽出局嘅球隊，周二（29日）深夜喺國際友誼賽交手。當中意大利37歲隊長基亞連尼喺被換出時，突然親吻隊長臂章，賽後更於社交網站寫下感言，以上嘅舉動都顯示出依位中堅，隨時會選擇退出國家隊。

意大利早前喺世盃附加賽，意外不敵北馬其頓，連續兩屆無緣決賽周。今場國際友誼賽對住土耳其，球隊陣容作出唔少調動，部分主力球員甚至無列入比賽名單，不過最終都能夠作客反勝3比2，一洗近期頹氣。至於隊長基亞連尼今場就正選上陣，不過踢到76分鐘被換出場時，佢將隊長臂章除低後，突然親吻一下，然後再戴上門將當拿隆馬臂上，睇落相當不捨。

37歲嘅基亞連尼賽後仲喺個人社交網站發文，似乎向其國家隊生涯正式道別：「上周四係悲傷嘅一頁，但職業生涯難免有空白，最重要係有再次企起身嘅力量。 我相信依班球員，能夠為意大利足球歷史，繼續寫下重要篇章，令我哋重温去年夏天嘅時刻。永遠為藍軍加油！」基亞連尼喺2004年11月17日首次成為大國腳，至今已累積上陣116次，射入8球，同名宿派路並列最多上陣次數嘅第5位，僅次於馬甸尼、迪羅斯、簡拿華路、保方。