夏蘭特中收山腳　多蒙特嚇傻

尋晚仲有場國際熱身賽，挪威主場大炒阿美尼亞9比0，艾寧夏蘭特轟入兩球，不過賽果唔係重點，而係夏蘭特中咗「收山腳」，踢畢上半場被換出，據稱夏蘭特左足踝出血，傷勢如何要詳細檢驗先知。

挪威在世盃外已出局，今個國際賽檔期安排兩場熱身賽，上仗2比0贏斯洛伐克，今場仲犀利，贏阿美尼亞9比0，夏蘭特兩場入3球，狀態甚佳，但好不幸佢可能再度受傷，不但影響多蒙特德甲爭標，甚至佢今夏天價轉會都可能受影響。

事發於上半場補時1分鐘，夏蘭特殺入禁區起左腳勁射破網贏到5比0，但對方後衞唔收腳，落腳照剷，畫面見到夏蘭特左足踝90度彎曲，之後落地碌咗幾個圈，半場休息期間球隊決定將佢換出，挪威官方表示夏蘭特左足踝有出血情況。

夏蘭特近期先至喺多蒙特傷愈復出，佢已經申請今夏轉會，違約金7500萬歐元，現時與眾多豪門買家談判，曼城、皇馬及拜仁都有興趣，據報曼城開出1億鎊轉會費、50萬鎊周薪天價，如果夏蘭特呢個時候嚴重受傷，轉會談判可能受影響。