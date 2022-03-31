曼聯搶購新卡雲尼　但要滿足1項高難度條件

曼聯決定今夏簽入1位頂級射手，減輕C朗負擔，英國《太陽報》爆料，指紅魔鬼睇中賓菲加前鋒達雲紐尼斯，估計呢位22歲烏拉圭國腳身價達6,800萬鎊。不過，錢並唔係最大問題，達雲紐尼斯要求加盟1支有份踢下屆歐聯嘅球隊，呢項條件先至係曼聯能否簽入佢嘅最關鍵因素。

身高1米87嘅達雲紐尼斯集力量、技術、速度於一身，可以勝任中鋒及左翼，被稱為「新卡雲尼」，佢今季為賓菲加各項賽事上陣33場，轟入26球，入球率極高，其中今屆歐聯有4球進帳，包括16強次回合對阿積士，頂入全場唯一入球，成為晉級8強嘅大功臣。

達雲紐尼斯亦成為歐洲各大豪門爭奪目標，當中以曼聯同阿仙奴最渴望簽入佢，原本賓菲加索價1.27億鎊，但由於達雲紐尼斯希望今夏離隊，會方見佢去意已決，願意將轉會費降至6,800萬鎊。

除咗轉會費及個人薪酬待遇之外，達雲紐尼斯希望加盟1支有份踢下屆歐聯嘅球隊，曼聯今屆歐聯已出局，現時排英超第6位，落後第4位阿仙奴4分，兼踢多對方1場，想打入前4位奪取下屆歐聯入場券，並唔容易。

不過，曼聯同賓菲加關係良好，曾於2017年以3,500萬歐元簽入當時效力賓菲加嘅中堅域陀連迪路夫，加上卡雲尼踢緊曼聯，或者可以做說客，幫手勸國家隊隊友達雲紐尼斯成「魔」。