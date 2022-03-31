曼城利物浦4月決生死　地獄賽程極嚇人

國際賽過後，焦點重返球會賽事，英超冠軍爭奪戰更加係全球矚目，原本大幅領先嘅榜首「藍月亮」曼城表現回落，已經被第2位「紅軍」利物浦追至只有1分距離，令賽事掀起高潮。

無獨有偶，雙方踏入4月後將面臨連場硬仗，包括喺4月10日晚英超正面交鋒，隨時成為今季冠軍誰屬最關鍵1戰。除咗英超之外，藍、紅仲要分身應付歐聯，加上英足盃4強碰頭，「地獄4月」勢將決定雙方成敗命運。

曼城今季英超曾經一度拋離利物浦14分，以為可以輕輕鬆鬆衞冕成功，但踏入2022年之後，出現3次大意失分，包括作客打和修咸頓1比1，主場戰至補時被熱刺絕殺，最無謂係上輪悶和水晶宮0比0。

屋漏偏逢連夜雨，「藍月亮」防線爆發傷兵潮，2位中堅魯賓戴亞斯、史東斯先後受傷，後防敲起警號，曼城4月分別要喺英超及英足盃鬥攻力強勁嘅利物浦，肯定承受巨大壓力，稍有不慎隨時失冠。

至於利物浦堅韌十足，成功捱過1月至2月初傷病潮及穆罕默德沙拿等非洲兵離隊參加非國盃嘅艱難時期，並且愈戰愈勇，近9場英超全勝，後上之勢凌厲，向英聯盃、英足盃、歐聯、英超「4冠王」目標進發。

不過「紅軍」4月賽程頻密，唔計是否晉級歐聯4強，利物浦4月要踢8場波，當中對手仲包括曼聯、同市死敵愛華頓，雖然呢2支對手實力今非昔比，但畢竟係傳統宿敵，對方肯定額外落力對付利物浦，「紅軍」想攞齊分數並唔容易。曼城同利物浦將於周六(4月2日)晚英超分途出擊，正式展開爭冠大直路衝刺。

曼城4月賽程

2/4 英超 作客Vs般尼

6/4 歐聯 主場Vs馬德里體育會

10/4 英超 主場Vs利物浦

14/4 歐聯 作客Vs馬德里體育會

16/4 英足盃 中立場Vs利物浦

21/4 英超 主場Vs白禮頓

23/4 英超 主場Vs屈福特

30/4 英超 作客Vs列斯聯

利物浦4月賽程

2/4 英超 主場Vs屈福特

6/4 歐聯 作客Vs賓菲加

10/4 英超 作客Vs曼城

14/4 歐聯 主場Vs賓菲加

16/4 英足盃 中立場Vs曼城

20/4 英超 主場Vs曼聯

24/4 英超 主場Vs愛華頓

30/4 英超 作客Vs紐卡素