轟5cue「破百」！奧蘇里雲顯「一哥」氣勢

即將重登世界「一哥」之位的奧蘇里雲，周三（30日）在球員錦標賽轟出5cue「破百」，以10比9絕殺老對手「金左手」威廉斯強闖4強，他賽後坦言希望自己拿養老金時都可以保持世界TOP８。

兩位球壇經典碰頭再次成為焦點，就連UFC拳王Paddy Pimblett都是坐上客，奧蘇里雲與威廉斯這對「75雙傑」打足19局才分出勝負，雙方打到「着晒火」，3屆世界冠軍威廉斯獻出7Cue50+，當中包括一Cue「破百」的103度，但「火箭」就 更加厲害，不斷「起迫」轟出8Cue70+，包括5Cue「破百」，第4局打出全場最高的131度，氣勢迫人，最終奧蘇里雲將他們的交鋒成績改寫為34勝12負。

奧蘇里雲躋身準決賽將面對上屆冠軍澳洲的羅拔臣。對於即將重登世界第一，這位46歲的英格蘭球星坦言感到意外:「有人告訴我將會再成為世界第一，我真是有點震驚，感覺有點似當年贏世界冠軍，我從來沒有在意獎盃及紀錄，更沒有想到這個年齡還可以有這個成就。」

有「火箭」之稱的奧蘇里雲在桌球壇擁有多項紀錄，包括最快的147及贏得最多排名賽(38個)冠軍，而他重登世界第一已成為史上最二老的「一哥」，他可以向着里爾頓（50歲）所保持的最年長「一哥」紀錄挑戰。不過，他自己都有一個目標:「我希望自己可以成為首位攞養老金都能保持世界前８的球手。」