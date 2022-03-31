墨西哥美國攜手出線　剩餘最後3張入場券

周四(31日)早上世界盃外圍賽中北美洲最後1輪賽事，美國雖然作客以0比2不敵哥斯達黎加，被對方追至同分，但仍然憑較多淨得球，力壓對手取得第3名直接出線資格。

至於墨西哥以2比0擊敗薩爾瓦多，獲得出線權，換言之，中北美洲3個直接出線名額，正好落在3個大國，加拿大、美國、墨西哥手上，值得一提，呢3個國家將會合辦2026年世界盃決賽周。

哥斯達黎加今場必須大勝美國，先至有機會反超前對手，但佢哋踢到下半場先至入波，最後僅贏2比0，淨得球比美國少6球，只能排第4位，將於6月同大洋洲球隊新西蘭踢附加賽，爭奪1個出線席位。

墨西哥對住已篤定出局嘅薩爾瓦多，上半場已領先2球，包括魯爾占美尼斯射入1球12碼。

隨住墨西哥同美國出線之後，今屆世界盃決賽周32個席位已經誕生29隊，剩餘最後3張入場券需要用附加賽產生，包括哥斯達黎加對新西蘭，秘魯將會遇上亞洲區代表，即係阿聯酋對澳洲嘅勝方。

至於歐洲區仲有1個席位，由蘇格蘭對烏克蘭嘅勝方，同威爾斯爭奪，今屆世盃喺11月21日展開，12月18日上演冠軍戰。

29支已出線球隊名單

●歐洲：德國、丹麥、法國、比利時、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭、葡萄牙、波蘭

●南美洲：巴西、阿根廷、厄瓜多爾、烏拉圭

●亞洲：卡塔爾、伊朗、南韓、日本、沙地阿拉伯

●非洲：加納、塞內加爾、突尼西亞、摩洛哥、喀麥隆

●中北美洲：加拿大、墨西哥、美國

剩下3席將由附加賽產生:

●哥斯達黎加Vs新西蘭

●秘魯Vs阿聯酋或澳洲

●威爾斯Vs蘇格蘭或烏克蘭