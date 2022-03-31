世界盃抽籤知多啲　死亡之組呼之欲出

周五(4月1日)深夜將會舉行世界盃決賽周分組賽抽籤，32隊將分成8組，每組4隊，8支種子隊列入第1檔次，包括主辦國卡塔爾、巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙，葡萄牙。

另外3個檔次嘅球隊大致上亦有定案，根據規則，同一檔次球隊唔會抽入同組，但要留意第2檔次有德國、荷蘭，第3檔次有非國盃冠軍塞內加爾，隨時出現「死亡之組」。

由於主辦國必定屬於種子隊，而3支需要透過附加賽出線嘅球隊列入第4檔，其餘檔次球隊根據世界排名而定，以目前情況睇，2支傳統勁旅德國、荷蘭只能入第2檔次，佢哋梗係想抽中卡塔爾，但更加大機會遇上第1檔次嘅其他勁敵。

同埋要留意，除咗歐洲球隊之外，其他同一洲份球隊，唔會抽入同組，所以可能出巴西、德國、塞內加爾、加拿大最恐怖「死亡之組」。不過，國際足協稍後仲會更新世界排名，第2至4檔次球隊可能出現微調。

世界盃決賽周分組賽抽籤檔次

第1檔次:卡塔爾、巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙，葡萄牙

第2檔次:墨西哥、荷蘭、丹麥、德國、烏拉圭、瑞士、美國、克羅地亞

第3檔次:塞內加爾、伊朗、日本、摩洛哥、塞爾維亞、波蘭、南韓、突尼西亞

第4檔次:喀麥隆、加拿大、厄瓜多爾、沙地阿拉伯、加納、3支附加賽勝出球隊

註:國際足協稍後更新世界排名，第2至4檔次球隊可能出現微調。

剩下3席將由附加賽產生:

●哥斯達黎加Vs新西蘭

●秘魯Vs阿聯酋或澳洲

●威爾斯Vs蘇格蘭或烏克蘭