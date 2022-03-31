雲尼斯達萊落實教燕豪芬　無緣入曼聯教練團

荷甲勁旅燕豪芬周四（31日）官宣，由球隊名宿兼前曼聯射手雲尼斯達萊，頂替季尾約滿嘅羅渣舒密特，成為來季新任領隊，雙方簽約至2025年。外界一直盛傳45歲嘅雲尼斯達萊，今夏將加入曼聯教練團，成為坦哈格副手，一齊管理球隊，但如今PSV公布消息後，正式粉碎依個傳聞。

生涯首次擔任一隊主帥職位，雲尼斯達萊不忘透過球隊官網分享感受：「好興奮，成為燕豪芬主教練一直係我夢想，而過去幾季我都同總經理加白蘭斯（Toon Gerbrands）有密切合作，相信自己有足夠經驗同能力勝任，依家絕對係踏出下一步嘅正確時機，我會帶領PSV喺今夏踏上新道路。」

雲尼斯達萊2012年選擇掛靴後，過去三季一直執教燕豪芬唔同嘅青年梯隊，不過今季率領燕豪芬青年隊就成績麻麻，近6場輸足5場，暫時只排喺荷乙第11位。另外雲尼斯達萊球員年代亦曾喺98至01年效力過燕豪芬，當中上陣90場攻入77球，對球隊一啲都唔陌生。