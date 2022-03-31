中國隊世盃外尾二畢業　領隊認力有不逮

中國隊日前0比2不敵阿曼，在今屆世盃外以小組尾二的成績作結。領隊李霄鵬日前受訪時直指，隊員在球會和國家隊比賽的心理質素有很大落差，並承認中國隊力有不逮，但實力不足亦不及球員「對失利感到麻木」的心態可怕。

中國國家隊在今屆世盃亞洲區第3圈外圍賽，10仗僅取1勝3和6負以尾二的位置「畢業」，這個成績在國內惹來猛烈抨擊。領隊李霄鵬在0比2不敵阿曼一仗後接受央視訪問時直言，中國隊在各個層面都力有不逮，但最令人可怕的並非於此：「隊員已經盡力，但有一點更可怕，就是對於失利的麻木。大家都認可，我們確實踢不過人家，這是比失利更可怕的。」

他又指自己難以理解為何當球員為球會比賽和為國家隊落場時，心理質素會存在很大落差：「他們在聯賽面對費蘭尼、荷西保連奴、阿歷士泰斯拿一樣能贏；但是到了這兒，面對我們都叫不上名的球員，他們都心有餘而力不足，這是我很難去接受的。」

談到未來發展，李霄鵬指陣中老將「遲早要退出歷史舞台」；而年輕球員則需追求去更高的平台提升實力。另據另一媒體指，受疫情及經濟等各類因素影響，入籍兵當中除蔣光太外，阿蘭、洛國富、艾克森等非華裔血統球員未來重返國內聯賽的機會都很微，意味中國隊未來或再次回到全華班的局面。