【港講J.League】最後兩戰取4分　藍武士成功進軍卡塔爾

上週末的日職聯因國際賽週而讓路，而日本國家隊亦同時間完成所有世界盃亞洲區外圍賽十二強分組賽賽事。「藍武士」在A組10戰過後取22分， 1分落後於榜首的沙特阿拉伯以小組次名的身份取得2022世界盃決賽週席位。雖然「藍武士」目標達成，但表現確實是毀譽參半，今次就同大家回顧下日本隊過去兩場賽事的表現。

2022年3月24日 澳洲 0：2 日本

今仗可說是關鍵一戰，主隊澳洲賽前以3分落後於日本排第三，今場必須全取3分才可保持直接出線的希望；相反日本只要成功擊敗對手即達成出線目標，更可同時成全沙特阿拉伯直接出線，可見今場何其重要。

日本隊監督森保一今場起用大部份常規正選應戰，吉田麻也、南野拓實、板倉晃等繼續出戰，不過射手大迫勇也及前田大然在賽前因傷退損，正箭頭只能起用淺野拓磨，攻力難免打折扣。

由於今場勝利對於雙方皆相當重要，兩軍皆採取進取打法務求盡早取得優勢，令上半場的戰情變得開放。效力利物浦的南野拓實在上半場分別以頭頂、腳踢攻門，可惜皆中楣彈出未能替「藍武士」取得領先優勢。攻勢相對較弱的主隊同樣有先開紀錄的機會，26分鐘澳洲憑住角球攻勢製造混亂令日本隊守將山根視來誤擺烏龍，不過球證就指澳洲中堅沙尼貝利侵犯日本隊門將權田修一在先判入球無效。雙方半場互交白卷。

不過下半場戰情卻截然不同，兩軍的取向同時變得保守，有威脅的攻門變得寥寥可數。主隊澳洲雖然取得控球優勢，但並無製造出實際攻勢，教練艾諾特更派遣入籍澳洲後首次代表國家隊上陣的烏拉圭裔射手科拿路利上陣加強攻力，可惜並無實際效果；有出線主導權的日本在下半場當然採取穩守突擊的踢法，間接令戰情出現膠著狀態。不過，今仗戰情隨著三笘薫在84分鐘後備入替而改寫，該名24歲的攻擊中場在89分鐘接應隊友傳中射入打破僵局之餘，更在補時階段以一記個人表演式入球替「藍武士」錦上添花鎖定勝局，協助日本以2比0擊敗澳洲取得直接世界盃決賽週席位。

值得一提今場係三笘薫首次為日本大國腳取得入球，更一不離二，絕對係可喜可賀，相信今場波絕對可以為呢位效力比甲榜首球隊聖基萊斯聯的中場躋身國家隊主力行列。

2022年3月29日 日本 1：1 越南

成功取得直接出線權的「藍武士」，今仗返回主場琦玉2002世界盃球場進行謝幕戰；對手越南在賽前亦已篤定出局，今場對雙方來說絕對是例行公事。

日本隊監督森保一趁住今場賽事進行練兵，等一眾後備兵可以有更多代表國家隊出場的機會。久保健英、旗手怜央、三笘薫及上田綺世四位進攻新生代同時獲得正選機會，不過進攻默契卻惹球迷懷疑。

面對實力差一截的越南，加上中場有柴崎岳及原口元氣兩位老大哥帶領，日本隊在比賽初段一如所料盡佔控球優勢，但並未有製造出太多具威脅性的埋門。相反越南在19分鐘憑住一次角球攻勢一擊即中，日本隊長吉田麻也走甩對方中堅阮清平被對手頭鎚頂入。先失守的日本在上半場餘下時間傾力反撲，但進攻端表現認真令人失望，「藍武士」在上半場雖然錄得12次射門，但竟然只有1次中目標，半場日本以0比1落後。

下半場日本以伊東純也入替旗手怜央調整陣容，表現開始有改善，攻勢亦變得入肉。半場重開後只需十分鐘，越南門將陳元孟撲救原口元氣禁區邊施射甩手，助攻的隊長吉田麻也趁機衝前補中替日本追成1比1。日本隊之後在餘下時間繼續圍攻越南，務求取得反勝局面，更一次過換入南野拓實、守田英正及田中碧加強攻力，可惜不得要領，結果只能同越南賽和，更被同日擊敗澳洲的沙特阿拉伯搶得小組第一名，算係有少少失威。

「藍武士」今仗表現並不理想，教練森保一賽後表示球隊尚有很大的提升空間，餘下時間會加以努力備戰世界盃決賽週。雖然球隊表現欠佳，但森保一對球隊依然信心滿滿，更將目標定於殺入世界盃八強，志氣可不小。

日本國家隊成功進軍2022卡塔爾世界盃，連續第七屆殺入世界盃決賽週。不過球隊在十二強賽開始初期連輸兩場，一度陷入出線危機；而在最後一仗主場面對弱旅越南又贏唔到波，表現可說是毫無霸氣，難怪教練森保一備受壓力。之不過而家距離決賽週尚有接近八個月的時間，希望森保一可以趁機好好重整旗鼓，唔好辜負日本球迷的期望喇！

本周日職聯直播時間：

4月1日晚上6：00 福岡黃蜂 對 鳥棲砂岩 有線電視601／661

4月2日下午1：00 大阪飛腳 對 名古屋鯨魚 有線電視601／661

4月2日下午2：00 川崎前鋒 對 大阪櫻花 有線電視602／662

4月2日晚上6：00 札幌岡薩多 對 浦和紅鑽 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

4月3日中午12：00 熊本羅亞素 對 新潟天鵝 有線電視601／661

4月3日下午4：00 東京綠茵 對 大分三神 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準