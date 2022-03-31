中場指揮官「食慣腦」 奧斯爾生意瓣瓣掂

足球員職業生涯十分短暫，不少球星為讓自己退役後的生活得到保障，除在場上打拚外，場外「撈過界」經營各種生意亦屬平常事。前德國中場大腦奧斯爾場內創造力十足，估不到球場外打造商業帝國亦似模似樣，其生意涉及的範疇，多到令人意想不到。

在史浩克04出道的奧斯爾，被譽為是近年德國出產過最具天賦的進攻中場之一，過去先後效力過皇家馬德里和阿仙奴兩大勁旅，更協助德國於2014年世盃封王，嘗過「世一」滋味。這位現年33歲的「派牌大師」2021年淡出歐洲主流聯賽，轉投土耳其勁旅費倫巴治。但似乎已不再專注場上表現，近日更被這支土超勁旅踢出大軍名單，前途未卜。雖然在足球場上閃亮的日子已成過去，但他在場外的商業搞作，同樣令人刮目相看。

2015年成立街頭潮牌M10

早在2015年，奧斯爾已經成立自家街頭服裝品牌M10，更找來美國潮牌Undefeated創辦人之一的占士邦（James Bond）負責設計工作，奧斯爾經理人蘇古近日受訪時談起這段合作關係：「品牌推出街之前，我哋喺美國當地足球經理人公司嘅朋友，透過Zoom同Facetime會議，介紹我哋互相認識，有占士邦負責設計真係好正。」蘇古更透露M10首年營業已高達100萬鎊，以新創立的品牌而言算是不俗。

近年電競行業蓬勃發展，奧斯爾亦看準商機，「奧斯爾喺德國杜塞爾多夫，建立咗電競訓練基地，嚟緊佢仲會推出自己嘅波砵品牌。」這位德國中場早前成為一家球靴品牌的全球創意總監，希望能發揚光大，向一眾主流體育品牌發出挑戰，蘇古估計波砵推出市面後，首年能夠為奧斯爾帶來150萬鎊收入。

睇準世盃熱卡塔爾開咖啡店

除服飾、波砵和電競，奧斯爾亦在倫敦投資經營精品咖啡店，並計劃今年世盃開幕前在卡塔爾開設分店。由此可見其商業觸覺，與其在球場上的敏銳嗅覺一樣，是與生俱來，加上多得前阿仙奴隊友法米尼指點迷津，作為球圈出名的企業家，法米尼早就靠成立生化公司發達，他亦指點好友奧斯爾如何走上商業王國之路。

發財立品同慈善機構合作

奧斯爾懂得「發財立品」，2010年起一直與一間德國慈善機構合作，幫助世界各地弱勢兒童籌集醫療手術費用：「我同奧斯爾合作咁耐，佢冇拒絕過任何慈善機構。只要分享更多，佢就會得到更多，呢個係佢嘅信念。」據稱這位世盃得主下一步將進軍虛擬貨幣市場，蘇古亦深信奧斯爾做生意賺到的利潤，將遠超他作為球員時的收入。

普多斯基切完烤肉再賣雪糕

奧斯爾同鄉普多斯基（圖）亦是一位充滿商業搞作的球星，2018年這位「科隆王子」在科隆當地開設了一間土耳其烤肉店，一度成為佳話。此外普多斯基亦擁有一間雪糕店，以及自家服裝品牌，早前效力日職神戶勝利船期間，該品牌更與日本當地潮牌聯乘，推出別注版服飾。

法米尼生化公司市值2600億

法米尼（圖左）相信是球壇最成功的企業家。這位前法國國腳，2015年與合夥人一起投資創立生物化學公司，主要業務是從植物中提取乙酰丙酸的綠色工業，用於生產藥物及植物激素等產品，並已發展為全球最大規模的乙酰丙酸生產公司，據報市值高達300億歐元（約2,600億港元）。近年法米尼繼續擴展業務，更找來好友奧斯爾一起參與投資對大自然友好的護膚品品牌。

萬人迷碧咸過美職班主癮

「萬人迷」碧咸外形俊俏，球員時代已是各大品牌代言人。退役後他曾與曼聯「七小福」成員合夥入股球會沙福特城。這位前皇馬及曼聯球星近年將其班主夢帶到去美國，2018年成為美職國際邁亞密班主，球隊亦於2020賽季首次登上美職舞台，並引入希古恩及基蘭基比斯等球星，成功製造話題。