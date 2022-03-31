修夫基批卡塔爾人權狀況　被反斥小心言行

日前英格蘭領隊修夫基，公開關注卡塔爾建築工人嘅人權狀況，並質疑讓該亞洲國家主辦世盃決賽周嘅適當性，言論惹來世盃行政總裁艾卡達（Nasser Al Khater）批評，勸佢「應該要嚟卡塔爾親身問吓啲工人」，並嚴斥修夫基應該小心佢嘅言行。

「三獅軍團」教頭修夫基國際賽期間接受訪問時表示，喺卡塔爾嘅外來建築勞工受到當地剝削，又質疑該亞洲國家主辦世盃決賽周嘅適當性。不過，佢解釋英格蘭假如杯葛世盃可能冇咩效用，並承認一旦咁樣做，會惹來各方批評。

此言論一出就觸動卡塔爾當局嘅神經，今屆世盃CEO艾卡達日前敦促修夫基應該「小心你嘅言行」：「我嘅問題係，呢位教練有冇嚟過卡塔爾？佢嘅睇法係咪只係建基於佢閱讀過嘅內容？佢必須嚟到呢度親身問吓啲工人，了解佢哋嘅真實情況。」艾卡達承認的確有工人被壓榨，但呢啲只係個別事件，大部份工人都有良好待遇：「有啲送個仔去讀大學；有啲人全家都安居樂業」。

值得一提嘅係，修夫基周六（4月2日）將赴卡塔爾參與抽籤儀式，艾卡達表示希望雙方到時可以面對面慢慢傾：「我期待聆聽佢嘅意見，我會尊重佢，當有人同你意見相反，你會話佢知你個版本，我哋可以選擇信定唔信，悉隨尊便。」