伍家朗康復日內回港　着手籌備明年婚禮

香港羽毛球一哥伍家朗日前確診新冠肺炎，退出瑞士公開賽。他今日（31日）越洋受訪，稱已經康復，只要核酸測試過關，明日便會回港。這個「準人夫」還提到明年3月的婚訊，強調婚後會繼續羽毛球生涯，向2024年巴黎奧運進發。

伍家朗上周抵達瑞士後，確診新冠肺炎。他透露近日自我測試已轉為陰性，症狀消失，只要通過核酸測試，明日便會回港。雖然外地回港人士從4月1日起，酒店檢疫期縮短至至少7日，家朗仍擔憂這段時間休養連同隔離，近3星期沒訓練，未能充分準備4月尾的亞錦賽，會視乎狀態，決定是否參加。

談到近月成績，家朗坦言狀態麻麻：「去年尾開始，不斷出去比賽再回來隔離，缺乏有系統的訓練。加上一出就是兩三個月，我是『思鄉體質』，較難全神貫注比賽。」其世界排名近日跌到11位，是自2019年9月以來首次跌出前10，他期望盡快提高排名：「10和11位差好遠，因種子取決於排名，很影響抽籤。」

雖然比賽失利，家朗仍有收穫，曾跟隨馬來西亞隊訓練，又與世界冠軍、新加坡新星駱建佑對練。後者是「安賽龍訓練營」一員，此訓練營是丹麥球王安賽龍，在東京奧運奪金後組建的，邀請了5個各地好手。家朗笑言有興趣加盟：「香港正正缺乏高水平、高速度的對抗，相信與他們訓練後，出去比賽會更自如。不過要看安賽龍有沒有興趣請我。」

家朗透露6、7月有一連串東南亞的公開賽，預計屆時會留在海外，直到9月完成杭州亞運才回港。他表示會以平常心面對亞運：「我目標是獎牌，但不會把成績看得太重，首先要操起獎態。」而這次回港，他會著手籌備明年3月的婚禮：「沒理由要她（未婚妻）一個人搞。」他強調婚後會堅持打球，向巴黎奧運進發。

至於另一個好消息，是港協暨奧委會向家朗頒發「Panasonic運動獎學金」，向其提供34萬港元，備戰大型運動會。家朗表示，會主要用於海外比賽和訓練時，購置治療和營養品。