巴塞里昂虎視眈眈　阿仙奴挽留拿卡錫迪

法國前鋒拿卡錫迪同阿仙奴嘅合約今夏即將到期，去留成疑，令歐洲唔少球隊都虎視眈眈，希望引入呢位30歲射手，為免呢位球隊隊長以自由身離隊，兵工廠近期正考慮同佢續多1年約。

自奧巴美揚被雪藏，其後轉投西甲勁旅巴塞隆拿，拿卡錫迪就一路穩坐兵工廠正印前鋒位置，仲接過隊長臂章。呢位法國前鋒同阿仙奴嘅合約，將會喺今年夏天到期，佢會否繼續留效成為關注。兵工廠當然唔希望佢以自由身身分離開，據法國傳媒報導，球會將會同拿卡錫迪續多12個月約，另加其後再續約1年嘅條款，企圖挽留呢位球隊隊長。

現時除咗巴塞隆拿之外，拿卡錫迪嘅前東家里昂，都有意羅致呢位射手，不過兵工廠領隊阿迪達，就向傳媒表示拿卡錫迪嘅續約問題，會等到季尾先至有定案。作為兵工廠9號波衫主人，拿卡錫迪今季聯賽上陣23場，只係攻入4球，入球效率麻麻，不過近期國際賽期冇份入選法國國家隊嘅拿卡錫迪，早前喺對賓福特B隊嘅友賽中為阿仙奴披甲上陣，仲大演帽子戲法，唔知今個周末聯賽重開後，佢可否將好腳風帶落英超賽場呢？