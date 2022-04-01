英格蘭「兵變」　赫臣奧杜爾決入籍加納

世盃分組賽周五(1日)深夜抽籤，以冠軍為目標嘅英格蘭喺決賽周前爆「兵變」，曾3次代表「三獅兵團」上陣嘅天才翼鋒赫臣奧杜爾，據報將會申請入籍另一世盃決賽周份子加納。喺國際足協新例之下，呢位車路士球星有權轉換代表隊，赫臣奧杜爾有機會喺年底嘅決賽周倒戈英格蘭。

現年21歲嘅赫臣奧杜爾，18歲就為英格蘭踢過歐國盃外圍賽，可惜佢近年一直被領隊修夫基忽略，2019年11月後就再冇被徵召。據多間英國傳媒報道，隨住加納日前拎到世盃決賽周資格，擁有加納血統嘅赫臣奧杜爾將會選擇「轉籍」，佢早前拒絕英格蘭U21嘅徵召，就係放棄英格蘭嘅最大訊號。

據網站《GOAL》爆料，赫臣奧杜爾喺上年夏天同今年1月，先後飛去加納度假，期間除咗同加納足總會面外，更獲加納總統阿多邀請接見，可見加納方面誠意十足。赫臣奧杜爾今年2月被問到會唔會轉籍，佢當時回應：「最好係代表英格蘭，但我唔知道，我哋會等到合適嘅時間(做決定)。」

雖然赫臣奧杜爾為英格蘭踢嘅3場比賽，都係屬於具競爭性嘅歐國盃外圍賽，不過國際足協20年9月頒布嘅新例，若果球員代表原屬球隊上陣少過4場，而全部上陣都係21歲生日之前取得，佢就有資格申請轉換國家隊。英格蘭喺世盃分組賽抽籤被列為種子隊，而加納就屬於第4檔次，有機會喺分組賽立即碰頭。