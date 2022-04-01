大坂直美反勝淚灑當場　時隔一年再入決賽

日本名將大坂直美重現強勢，周四在邁阿密網球公開賽與東京奧運金牌得主瑞士的賓錫絲激鬥了兩小時，在落後一盤的情況下成功逆轉，時隔一年再闖決賽，令她淚灑當場。

24歲的大坂直美以非種子身份爭逐，她以4比6、6比3、6比4反勝22號種子的賓錫絲，生涯首闖邁阿密網賽決賽，同時也是她自2021年澳網之後的首個決賽，她賽後相當激動，她接受即場訪問時：「真該死！差一點又哭！」其實贏得致勝一球之後，她已用毛巾掩面，並在右邊面頰留下淚痕，「真是由心底裡多謝大家。」即時再獲得全場球迷的掌聲。下仗將面對波蘭的「準世界一姐」施維德或美國的彭古娜之勝方爭逐后冠。

擁有四個大滿貫冠軍的大坂直美，由於心理病的問題缺席了多項賽事，排名降至77，而她躋身這項1000級賽事決賽將可跳升至36位，若成功奪冠更可以重返頭30位。

至於世界2哥麥維迪夫在男單８強面對衞冕冠軍波蘭的赫加沙，以6比7(7)、3比6落敗，無緣晉級4強，亦意味着他錯失了重登世界第一的機會，塞爾維亞的的祖高域下周仍然可保持世界「一哥」之位。麥維迪夫賽後坦言:「我一直比較重要贏每一場比賽多於世界第一，贏得比賽，這只是額外的獎賞。」