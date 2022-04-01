巴西重奪世界第1　世盃分檔落實

國際足協喺世盃分組賽抽籤前，公布最新一期世界排名，比利時雄霸「1哥」位置3年半後終於讓位，由巴西重奪世界第1位置。隨住世界排名公布，世盃分組賽抽籤檔次亦全部落實，美國成功保住第2檔位置。

巴西喺近2場世盃外分別大勝智利同玻利維亞4比0，成功重登「1哥」寶座，比利時就跌落次席，第3位至第8位就冇變動，順序係法國、阿根廷、英格蘭、意大利、西班牙同葡萄牙，除咗意大利位置由卡塔爾取代，呢8隊就係世盃抽籤分檔嘅種子隊。

落實嘅世盃分組賽抽籤檔次同原先預計一樣，喺中北美洲區首名出線嘅加拿大，原本希望可以排第3檔，但最新排名不升反跌，由第33位跌落第38位，輸畀突尼西亞同喀麥隆，只能夠排第4檔，至於墨西哥(第9位)同美國(第15位)就保住第2檔位置。

落實世盃抽籤分檔

第1檔次：卡塔爾(51)、巴西(1)、比利時(2)、法國(3)、阿根廷(4)、英格蘭(5)、西班牙(7)、葡萄牙(8)

第2檔次：墨西哥(9)、荷蘭(10)、丹麥(11)、德國(12)、烏拉圭(13)、瑞士(14)、美國(15)、克羅地亞(16)

第3檔次：塞內加爾(20)、伊朗(21)、日本(23)、摩洛哥(24)、塞爾維亞(25)、波蘭(26)、南韓(29)、突尼西亞(35)

第4檔次：喀麥隆(37)、加拿大(38)、厄瓜多爾(46)、沙地阿拉伯(49)、加納(60)、3支附加賽勝出球隊

( )內為最新世界排名