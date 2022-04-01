咸美頓自爆患上心理病：有時難以保持正面

7屆F1總冠軍咸美頓自從上季痛失奪得爭冠機會後，曾一度「收埋」自己，他周四在個人社交平台自爆心理健康出現問題，並透露已掙扎了一段長時間，他形容「難捱的一年，我們周圍發生了許多事情」，更表示「有些日子很難保持正面」。

他在社交平台上公開了自己的心理出現問題，在精神及情緒方面都相當掙扎，並透露這個問題已不是最近才出現，已經歷了一段長時間掙扎：「今年是非常艱難的一年，我們周圍發生了許多事情，有時難以保持樂觀正面態度，我的精神及情緒方面已掙扎了很久，要不斷前進，需要持久的動力。」

最能擊退心魔的良藥就是要靠自己，已被封爵榮升「咸Sir」的這位平治車王勇於告訴粉絲：「我在這裡想告訴大家知，我的感覺良好，只要知道自己不孤單，我們會度過難關。有朋友告訴我，你相當強大，你可以做任何你想做的事，我們也可以做自己想做的事。」

這位37歲的車王，今季駕着新平治戰車成績不太理想，早前他亦坦言今年的戰車能力難以爭標，他在開鑼的巴林站獲得季席，而上周在沙特賽站則獲第10名，目前在車手排名榜位列第5，還落後隊友羅素一位。稍後將出戰澳洲站，期望他可以振作起來爭取佳績。