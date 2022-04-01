曼聯官宣　般奴費南迪斯續約至2026

上仗為葡萄牙梅開二度擊敗北馬其頓，協助球隊奪得世盃決賽周入場券嘅般奴費南迪斯，返到曼聯再傳好消息，球會官方宣布雙方續約至2026年，可自動延長1年，報道指續約後般奴年薪達到1600萬歐元，周薪超過30萬歐元。

27歲嘅般奴2020年初以6000萬歐元轉會費由士砵亭轉投曼聯，兩年來為曼聯上陣117次，攻入49球及39次助攻，早已成為曼聯中場核心，分析指曼聯同佢續長約兼加薪，不但肯定其能力，更預見未來幾年都會圍繞般奴重建球隊。

剛踢畢嘅世盃附加賽，亦證明般奴同C朗連線威力，般奴攻入首個入球，就係來自C朗嘅妙傳助攻射入，分析指期望兩人喺國家隊嘅連線合作，可以帶過來曼聯使用，令曼聯得益。

有正面讚賞之餘，般奴亦有唔少負面批評，前隊長堅尼指出，如果繼續圍繞般奴重建球隊，曼聯只能將目標降低，難以爭冠，堅尼指出般奴嘅弱點係中場控球太多，令進攻唔夠流暢，而喺防守方面亦貢獻有限，不過目前市場上搵唔到比般奴更好嘅球員，所以只能無奈接受。