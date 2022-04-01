亞協盃　備戰附加賽　理文4日2戰泰超球隊　

上周遠赴泰國備戰「亞協盃」附加賽的港超球隊理文，周五（1日）在Facebook 專頁宣布，將分別在今月8日及11日，與泰超球隊警察特羅、春武里進行熱身賽，兩場賽事亦會在理文YouTube進行免費直播。

警察特羅屬於泰超中游分子，曾於日職、韓職打滾的巴西籍射手保利斯塔（Evando Paulista），以及出道於日職神戶勝利船的松村亮（Ryo Matsumura），屬於陣中稍為名氣的球員。至於春武里則為泰超前列份子，7年前曾於亞冠外，淘汰港超另一球隊傑志出局，稍為亦會與正在備戰亞冠的「藍鳥」進行「拍跳」。

理文即將在4月19日作客蒙古烏蘭巴托MFF足球中心，火拚220體育會，爭取打入「亞協盃」東亞區分組賽，今次4日2戰泰超球隊，對催谷球員狀態有一定幫助。

比賽詳情如下：

警察特羅 Police Tero FC VS 理文 Lee Man

日期 Date：8/4/2022(Fri)

時間 Time：17:00

地點 Venue：Alpine Football Camp Training Bangkok

春武里 Chonburi FC VS 理文 Lee Man

日期 Date：11/4/2022(Mon)

時間 Time：18:00

地點 Venue：Chonburi Stadium