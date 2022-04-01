【世盃抽籤】首次冬戰　搞亂歐洲聯賽

今屆世界盃決賽周將於11月21日至12月18日喺卡塔爾舉行，亦係呢項國際大賽史上首次冬季開波，主因係卡塔爾夏季太炎熱，不適宜踢波。呢個安排變相打亂下季歐洲主要聯賽及歐聯等賽事賽程，必須於季中休戰，同時國家隊備戰世盃時間亦比以往短，難免會影響表現。

國際足協2010年12月宣布將今屆世界盃交由卡塔爾舉行後，已引起爭議，因為呢個中東國家之前從未打入決賽周，而且當地天氣炎熱，夏天氣溫高達攝氏40度，世界盃傳統上都係6至7月舉行，若然根據呢個時間比賽，球員肯定難頂。當時國際足協被指有高層收受賄賂，先至將主辦權畀卡塔爾。

經過種種風波之後，卡塔爾世界盃安排11月21日至12月18日舉行，避開酷熱天氣，球場亦有冷卻系統降低溫度，令球員可以「舒適」踢波。

不過，另一個問題出現，冬季踢世界盃，意味下季歐洲主要賽事被逼「讓路」，季中需要休戰。以下季英超為例，8月6日開鑼，踢到11月13日暫停，球員返回國家隊出戰世盃，等到12月26日「拆禮物」重開，意甲、西甲、德甲都係世盃開幕前大約1星期先至暫停，過埋新年再重開。

至於下屆歐聯分組賽提早於9月第1個星期開打，11月第1個星期完成所有分組賽，比慣常早超過1個月，賽程非常緊密，世界盃未開幕，球員已踢到腳軟。

除咗球會賽程大受影響之外，國家隊備戰時間亦大縮水，過往夏天踢世盃，球季大約5月中收咧，國家隊有大半個月備戰，但今次球員喺聯賽休戰後，只有1星期準備世界盃，加上賽事結束後，就要匆匆返回球會繼續比賽，當中以英超球員最難頂，如果所屬國家隊打入12月18日決賽，8日之後英超就重開，鐵人都頂唔順啦，若然球會畀佢哋放假，就會削弱實力，陷入進退失據局面。